بن طالب يوجه إنذارًا شديدًا لمسيري وكالات CASNOS: لا تسامح مع التقصير

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، لقاء وطنيا تقييميا حول نشاطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بالمركز العائلي بن عكنون، بحضور إطارات الإدارة المركزية، وإطارات المديرية العامة للصندوق، وكذا مديري الوكالات الولائية.

في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار ديناميكية التقييم الدوري لأداء الصندوق، بغية رصد النقائص والاختلالات المسجلة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة خلال اللقاءات السابقة، مبرزا أهمية تعزيز التوازنات المالية للصندوق وتحسين آليات تحصيل الاشتراكات، مع ضرورة تكريس جودة الخدمة العمومية لفائدة فئة غير الأجراء، باعتبارها واجبا لا يقبل التقصير ولا التهاون.

كما شدد الوزير على اعتماد الرقمنة في تقديم الخدمات عبر كافة الهياكل المحلية، بما يضمن السرعة والفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين والحد من مشقة تنقلهم إلى مختلف المرافق، داعيا إلى السهر على القضاء على كل مظاهر التقصير والممارسات السلبية التي تمس بحقوقهم، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة التحلي بروح المسؤولية في خدمة الصالح العام.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير كافة مسيري الوكالات الولائية إلى النزول إلى الميدان من أجل متابعة تنفيذ التوصيات بدقة والوقوف عن قرب على سير الخدمات، والإصغاء لانشغالات المواطنين.

مجددا تأكيده على أنه لن يقبل أي تهاون في هذا المجال، وأن التقييمات الميدانية ستتم بصفة دورية ومستمرة.

عقب ذلك أحال الوزير الكلمة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الذي قدم عرضا مفصلا حول حصيلة نشاطات الصندوق خلال السداسي الأول من سنة 2025، تضمن أبرز المؤشرات المالية ومدى تنفيذ تعليمات الوزير التي أسداها خلال اللقاءات التقييمية السابقة. كما قدم الخطوط العريضة لبرنامج العمل المسطر بعنوان السداسي الثاني من السنة الجارية، لا سيما ما تعلق بتحسين الأداء، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتشجيع الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.

مختتما اللقاء بإصدار تعليمات صارمة إلى جميع الإطارات، خاصة مسيري الوكالات الولائية، تقضي بما يلي:

- الحرص على تحصيل الاشتراكات والديون الواقعة على عاتق أرباب العمل، مع اعتماد مقاربة ودية تراعي خصوصية كل حالة دون المساس بحقوق الصندوق؛

– مرافقة الفئات الناشطة في السوق الموازية ومساعدتهم على الانخراط بالضمان الاجتماعي لتمكينهم من التغطية الاجتماعية؛

– تعزيز تواجد الإطارات والمسيرين في الميدان لمراقبة أداء المصالح المحلية وضمان تنفيذ التوصيات بدقة وصرامة؛

– الالتزام بالاستماع المستمر للمواطنين وتوفير حلول عملية وملموسة لمطالبهم المشروعة؛

– مواصلة وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية؛

– مضاعفة الجهود للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وضمان ديمومته في أداء دوره الاجتماعي.

مذكرا في الأخير على أن تقييم الأداء سيكون بصفة منتظمة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة ومتابعة دقيقة لضمان الامتثال الكامل لتوجيهاته، بما يصب في مصلحة المنتسبين للصندوق في سياق تعزيز البعد الاجتماعي للدولة.