بن طالب يوجه رسالة خاصة في نهاية موسم البريمرليغ

شكر الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب نيوكاسل الإنجليزي، كل من سانده هذا الموسم، كما أبدى عدم رضاه التام بالمركز الذي أنهى فيه فريقه مشواره لهذا الموسم ضمن البريمرليغ.

ونشر بن طالب، رسالة عبر حسابه الخاص على “تويتر” جاء فيها: “شكرا لكم جميعا على الدعم الذي حظيت به هذا الموسم بطرق مختلفة”.

وبخصوص مردود فيقه هذا الموسم، قال الدولي الجزائري: “الطريق كان صعبا، ولا ينتهي بالضرورة حيث كنا نريد أن نكون”.

وتابع نبيل بن طالب: “حاول دائما القيام بعمل أفضل، الوقت لأخذ قسط من الراحة، والإعتناء بالأحباب”.

يذكر أن نبيل بن طالب، الذي لعب على شكل إعارة في نادي نيوكاسل، أنهى هذا الموسم من البريمرليغ في المركز الـ13، برصيد 44 نقطة.