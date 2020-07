بن طالب يوجه رسالة خاصة في نهاية موسم البريمرليغ

ونشر بن طالب، رسالة عبر حسابه الخاص على “تويتر” جاء فيها: “شكرا لكم جميعا على الدعم الذي حظيت به هذا الموسم بطرق مختلفة”.

وبخصوص مردود فيقه هذا الموسم، قال الدولي الجزائري: “الطريق كان صعبا، ولا ينتهي بالضرورة حيث كنا نريد أن نكون”.

وتابع نبيل بن طالب: “حاول دائما القيام بعمل أفضل، الوقت لأخذ قسط من الراحة، والإعتناء بالأحباب”.

يذكر أن نبيل بن طالب، الذي لعب على شكل إعارة في نادي نيوكاسل، أنهى هذا الموسم من البريمرليغ في المركز الـ13، برصيد 44 نقطة.

Thanks to all for the support this season in many ways. The road has been hard, not necessarily ending up where we can be. Always try to do better, time for a break, take care of your loved ones ! 👏👌🙏#NUFC pic.twitter.com/YraWigh4eW

— Nabil Bentaleb (@nabilbentaleb42) July 26, 2020