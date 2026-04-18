بن طالب يُجري عملية جراحية !

خضع اللاعب الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، لعملية جراحية، وفقا لما أكدته إدارة ناديه ليل، مساء أمس الجمعة.

وكشف نادي الشمال الفرنسي، أن متوسط ميدان “الخضر” خضع أمس، لـ”تدخل جراحي بسيط”.

ولم تمنح إدارة ليل، في بيان عبر موقعها الالكتروني. أي تفاصيل بخصوص التدخل الجراحي، الذي خضع له بن طالب، مكتفية بالتأكيد على أنه كان من أجل علاج عدوى “التهاب”.

غير أنها أكدت في المقابل، أن الدولي الجزائري، لن يكون معنيا بالمواجهة المرتقبة سهرة اليوم السبت. أمام الضيف نيس، الذي يلعب له الدولي الآخر هشام بوداوي. وذلك ضمن فعاليات الجولة الـ 30 من “الليغ1”.

يُشار إلى أن بن طالب، يقدم مستويات قوية هذا الموسم مع ليل، الذي خاض معه 35 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفان ومثلهما من التمريرات الحاسمة.

وهي المستويات التي جعلته مرشحا بقوة للتواجد ضمن قائمة “المونديال” بعدما غاب عن الـ”كان” وتربص مارس الأخير، لخيارات فنية.