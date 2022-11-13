بن طالب يُصاب قبل انطلاق تربص الخضر بـ24 ساعة

تعرض النجم الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، لاصابة قوية أمسية اليوم الأحد مع فريقه، آنجي.

وذلك بمناسبة مواجهة المُضيف ليل التي تندرج ضمن فعاليات الجولة الـ15 للدوري الفرنسي وانتهت بفوز الأخير 1-0.

وتعرض متوسط ميدان الخضر لتدخل قوي من لاعب ليل طُرد على إثره الأخير من حكم اللقاء في الدقيقة الـ74.

وبسبب هذا التدخل اُستبدل بن طالب في الدقيقة الـ84 في حين لم تتضح مدى خطورة الإصابة قبل انطلاق تربص الخضر بـ24 ساعة.