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بن طالب يُقاطع تدريبات شالك ويُحدث أزمة

الرياضة
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بن طالب يُقاطع تدريبات شالك ويُحدث أزمة
بقلم إسماعيل عشاش

تسبب الدولي الجزائري، نبيل بن طالب في مُشكل إنضباطي كبير داخل ناديه “شالك04” بسبب عدم تقبله لوضعية كبديل في التشكيلة.

وأشار موقع “ريفيار سبورتس” الألماني بأن متوسط الميدان رفض المُشاركة في التدريب المُخصص للإحتياطيين بعد الفوز الأخير على حساب “ماينز05”.

وأوضح ذات المصدر إلى أن اللاعب السابق لتوتنهام لم يكن راضيا على وضعيته وتغيب عن التمرين السالف ذكره دون مُبررات.

يُشار إلى أن مُسيري “الأزرق الملكي” قاموا بإحتواء خرجة لاعبهم والذي سينال فُرصته عشية اليوم أمام “فيسبادن” في كأس ألمانيا.

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