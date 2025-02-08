بن طالب: تسجيل زيادة بأزيد من 11 بالمائة في عدد المشتركين في صندوق ” كاسنوس”

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب وزير العمل أن هناك زيادة بأزيد من 11 بالمائة في عدد المشتركين في صندوق ” كاسنوس”.

وكشف بن طالب في حوار خص به قناة النهار تسجيل أزيد من 13 ألف و300 مستخدم في صندوق “كناس” من 2023 -2024 .

وأكد الوزير أنه لأول مرة تم تسجيل أزيد من مليون مشترك في “كاسنوس” من 2023 إلى 2024.

ومن جهة أخرى إعتبر الوزير أن الوكالة الوطنية للتشغيل وسيط بين طالبي العمل والمؤسسات.

وقال بن طالب بهذا الخصوص “نحن بصدد إعداد منصة رقمية لتنظيم سوق الشغل وتوجيه طالبي العمل”.

وأشار الوزير إلى ارتفاع التنصيبات في 5 سنوات الأخيرة بـ19 بالمائة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.