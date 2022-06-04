بن طلعة: “الخضر مطالبون باستعادة هيبتهم انطلاقا من مواجه أوغندا”

شدد الحارس الدولي الأسبق فيصل بن طلعة، على ضرورة تحقيق المنتخب الوطني للفوز، اليوم السبت، في مواجهة أوغندا

وصرح بن طلعة، لتلفزيون “النهار”: “المباراة ستكون صعبة، بعد نكسة كأس العالم، خاصة بتواجد لاعبين جدد في المنتخب”.

كما أضاف الحارس الأسبق للخضر: “منتخبنا يملك الامكانيات اللازمة للعودة بقوة، واصلاح الوضع من جديد”.

وأردف: “علينا استعادة هيبة المنتخب الوطني، وعلى اللاعبين رد الاعتبار لأنفسهم وللناخب جمال بلماضي”.

يذكر أن المنتخب الوطني يواجه أمسية اليوم السبت، منتخب أوغندا، بملعب “5 جويلية”، ضمن افتتاح تصفيات أمم إفريقيا 2023.