بن عبدالرحمان.. تعويضات المتضررين من حرائق الغابات لن تكون نقدا

الوطني
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بن عبدالرحمان.. تعويضات المتضررين من حرائق الغابات لن تكون نقدا
بقلم النهار أونلاين

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، إن تعويضات الفلاحين والمتضررين من حرائق الغابات ، ستكون عينية وذلك بعد استكمال التقارير الخاصة بتقييم الخسائر .

وأوضح بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، في تصريح للاذاعة الوطنية، أن الفلاحين أو الموالين الذي تضررت أشجارهم المثمرة أو قطعان ماشيتهم ليس بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار ورؤوس ماشية فقدوها حتى يستمروا في نشاطهم.

وأشار الوزير إلى أن معظم المتضررين يفضلون التعويضات العينية ، وقال إن المعاينة الميدانية ستظهر حجم الخسائر الحقيقة لكل متضرر والتعويض سيكون على هذا الاساس.


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