بن عبدي يهدي هدفه في شباك سوسطارة إلى بن حمودة

أهدى لاعب مولودية الجزائر بن عبدي الهدف الذي سجّل في مرمى اتحاد العاصمة. في الدقيقة 67 إلى اللاعب الأسبق لـ “سوسطارة” بلال بن حمودة.

كما رفع اللاعب بن عبدي قميص أسود يحمل صورة اللاعب الذي وافته المنية بن حمودة و كتب عليه “لن ننساك بلال”.

و كان بن عبدي يملك علاقة وطيدة جدا مع الراحل بن حمودة. كما جمعته صداقة وطيدة، الامر الذي أجبره على تذكّره في أحدى أفضل إنجازاته.

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