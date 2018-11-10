بن عبد الرحمان: “المباراة لعبت على جزئيات صغيرة”

اعتبرالمدير الرياضي العام لشبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان، أن مباراة فريقهم أمام اتحاد العاصمة، لعبت على جزئيات صغيرة، أحسن إستغلالها أصحاب الأرض.

وصرح بن عبد الرحمان، لتلفزيون النهار: “المباراة كانت قوية، بين صاحب الريادة، وملاحقه المباشر، ولعبت على جزئيات صغيرة”.

وأضاف: “تلقينا هدف مباشرة بعد بداية الشوط الثاني، أتيحت لنا فرصة للعودة في النتيجة، لكن للأسف لم نحسن استغلالها”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستستظيف في مباراتها لمقبلة، نادي نصر حسين داي، لحساب الجولة الـ14 من المحترف الأول.