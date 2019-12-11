بن عبد الرحمان: “كأس الجمهورية عودتنا على المفاجآت”

الرياضة
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بن عبد الرحمان: “كأس الجمهورية عودتنا على المفاجآت”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر نسيم بن عبد الرحمان، المدير العام لفريق شبيبة القبائل، أن منافسة كأس الجمهورية أسفرت عن أولى مفاجآتها في قرعة الدور الـ32.

وصرح نسيم بن عبد الرحمان، لتلفزيون “النهار”، عقب قرعة الدور الـ32: “كأس الجمهورية لا يمكن اعتبارها هدف، لأنها دائما مليئة بالمفاجآت”.

وأضاف: “بالنسبة لفريقنا المفاجأة كانت في قرعة الدور الأول، أين سنواجه فريق محترم من المحترف الأول، وهو جمعية عين مليلة”.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، سيتنقل إلى عين مليلة، لمواجهة نادي جمعية عين مليلة، لحساب الدور الـ32 من كأس الجمهورية.


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