بن عبد الرحمان: “لم نتلق أي دعوة للجمعية العامة للفريق”

كشف المدير العام لشبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان، أنه لم يتم إعلامهم بعقد جمعية عامة للفريق، ولم يتلق أي دعوة رسمية.

وصرح بن عبد الرحمان، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أنا على اتصال مع معظم مساهمي الفريق، لم يعلمنِ أحد حول عقد جمعية عامة للفريق”.

وأضاف: “لم أسمع أبدا بهذه الجمعة العامة، وهناك إجراءات يجب اتباعها في حال اقتراب عقد الجمعية العامة، ورئيس مجلس إدارة الفريق هو من يرسل الدعوة”.

وتابع المدير العام للكناري: “سامي إدريس، هو رئيس النادي الهاوي، وهذا الأخير لم يبادر بأي أمر”.