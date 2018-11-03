بن عبد الرحمان: ” مانلعبوش يوم الثلاثاء ونتمسك بإجراء اللقاء يوم الإثنين”

جدد المدير العام لفريق شبيبة القبائل نسيم بن عبد الرحمان تمسك فريقه بإجراء مباراة الكلاسيكو أمام إتحاد العاصمة هذا الإثنين عوضا عن التاريخ الذي حددته الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وتحدث بن عبد الرحمان في إتصال هاتفي جمعه بالنهار عن المباراة التي ستجمع الفريقين في إطاار الجولة الثالثة عشر من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس قائلا:

“فريقنا متمسك بإجراء لقاء الكلاسيكو يوم الإثنين، لأن الرابطة أجلت هذا اللقاء دون ذكر أي سبب مقنع، ونحن جاهزون لمقاطعة اللقاء إذا تمسكت الرابطة بإجرائه يوم الإثنين”.

وأضاف:” نحن نحضر بطريقة عادية لهذه القمة، على أساس أنها ستلعب يوم الإثنين وإذا حدث العكس فإننا سنقاطع المباراة”.