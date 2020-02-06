بن عبد الرحمان: “موسوني لم يقدم شيئا للشبيبة كمدرب واللاعبون وصفوه بـ”المهبول””

ردّ المدير العام لشبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان، على اللاعب السابق للفريق، فوزي موسوني، معتبرا أن هذا الأخير لا يملك أي شخصية.

وصرح نسيم بن عبد الرحمان، لتلفزيون “النهار”: “موسوني عمل معنا في الشبيبة، والكل يعرف كيف كان حضوره في الفريق”.

وأضاف: “لم يقدم أي شيء كمدرب في الفريق، أتذكر أن لاعبينا، عندما كانوا في تربص بتونس، قالو لي “أدي علينا هاد المهبول””.

وتابع نسيم بن عبد الرحمان: “عندما كنت مناصرا للشبيبة، كنت أراه لاعب كبير في الفريق، وصاحب شخصية كبيرة، ولكن بمعرفتي له عن قرب أدركت أنه لا يملك أي شخصية”.