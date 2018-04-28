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بن عبد الرحمان: “نعمل على العودة بالكأس لتيزي وزو”

الرياضة
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بن عبد الرحمان: “نعمل على العودة بالكأس لتيزي وزو”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى المدير العام لشبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان، أمل الفريق في إعادة كأس الجمهورية لتيزي وزو هذا الموسم بعد غياب طويل.

وصرح نسيم بن عبد الرحمان: “سنلعب هذا النهائي، وكلنا أمل في إعادة كأس الجمهورية لمدينة تيزي وزو من جديد هذا الموسم”.

وأضاف: “نحترم كثيرا فريق اتحاد بلعباس، الذي سنواجهه للمرة الثانية في نهائي كأس الجمهورية، بعد نهائي 1991”.

وتابع: “فريقنا تنقل اليوم للعاصمة لتحضير النهائي، وكل الظروف تسير على أحسن مايرام، واللاعبون واعون بحجم المسؤولية”.

وبخصوص التنظيم أضاف: “نثق في رجال الأمن الذين يقدمون أحسن تنظيم في كل نهائي، ومناصرينا تحلو بالروح الرياضية في جميع المباريات السابقة بما فيها نصف نهائي الكأس”.

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