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بن عبد الرحمان: “هذه هي المناصب التي نستهدفها في هذا الميركاتو”

الرياضة
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بن عبد الرحمان: “هذه هي المناصب التي نستهدفها في هذا الميركاتو”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف نسيم بن عبد الرحمان، المدير العام لشبيبة القبائل، عن المناصب التي يستهدفها فريقه، خلال مرحلة الميركاتو الشتوي المقبل.

وصرح نسيم بن عبد الرحمان لـ”النهار أون لاين”: “حسب ما طلبه المدرب فرانك دوما، فإننا سنسعى لإنتداب متوسط ميدان دفاعي، وسط ميدان، ومهاجم”.

وأضاف: “هناك عدة أسماء مقترحة في هذه المناصب الثلاثة، لكن لدينا كل الوقت لإنتقاء اللاعببين الأنسب، بالنظر لأن فترة الميركاتو ستكون طويلة”.

وتابع بن عبد الرحمان: “خلال التربص الذي سيخوضه الفريق بالمغرب، إذا قرر المدرب، تدعيم التشكيلة بلاعبين آخرين، سنستغل الإجازات الإضافية التي تم إقرارها مؤخرا”.


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