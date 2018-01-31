بن عبد الرحمان: “هناك سياسة الكيل بمكيالين وسنطعن في عقوبتنا”

أكد الرئيس المؤقت لشبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان، أن إدارته ستطعن في قرار معاقبة الشبيبة بلعب مباراة دون جمهوره.

وصرح بن عبد الرحمان، للنهار “أون لاين”: “سنتقدم بطعن بخصوص العقوبة، رغم تأكدنا بأن لجنة العقوبات لن تتراجع عن قرارها”.

وأضاف: “تم الإعتماد على سياسة الكيل بمكيالين، فيما يخص العقوبة المفروضة على شبيبة القبائل”.

وعلل قائلا: “حدثت أشياء أخطر في باقي الملاعب الوطنية، ولم يتم منح ولو إنذار للفرق، والشبيبة تدفع ثمن إشعال “محيرقة” في الملعب”.

وأردف نسيم بن عبد الرحمان: “هذه العقوبات المفروضة على فريقنا، كانت بسبب التقارير التي يدونها الحكام ومحافظ اللقاء”.

في الأخير أكد ذات المتحدث: “سنتحدث مع مسؤولي مختلف الهيئات الكروية الوطنية، للنظر في هذه الأوضاع، لتصحيح ما يجب تصحيحه”.