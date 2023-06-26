بن عبد الرحمان يستقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول اللقاء كان فرصة للإشادة بعلاقات التعاون والتنسيق بين الجزائر وهذه المنظمة.

كما تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز نشاطات المنظمة ودورها في مجال الطاقة ومواكبة التطورات ذات الصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب.