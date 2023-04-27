بن عبد الرحمان يستقبل وزير النفط والثروة المعدنية السوري
بقلم خالد زوبيري
استقبل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير النفط والثروة المعدنية للجمهورية العربية السورية, فراس حسن قدور, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة “شكل فرصة للطرفين للتطرق إلى العلاقات الجزائرية-السورية, واستكشاف فرص التعاون المتاحة في مجال الطاقة, وكذا تأكيد إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات من خلال تنشيط الاليات الثنائية”.
وجرى اللقاء بحضور وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, حسب المصدر ذاته.
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