بن عبد الرحمان يستقبل وزير النفط والثروة المعدنية السوري

استقبل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير النفط والثروة المعدنية للجمهورية العربية السورية, فراس حسن قدور, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.