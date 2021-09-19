بن عبد الرحمان يعرض الثلاثاء المقبل مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة

يعرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء المقبل، مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة.

وتقرر خلال اجتماع لمكتب مجلس الأمة، موسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية، برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، استئناف الجلسات العلنية يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على الساعة 09 سا 30 لتقديم المخطط من قبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.

وستليها مباشرة، طيلة اليوم، تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول مضمون مخطط عمل الحكومة، لتتواصل الجلسة الصباحية لليوم الموالي وتكون متبوعة بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس.

ومن المقرر أن تختتم الأشغال عشية نفس اليوم بردود الوزير الأول على تدخلات أعضاء المجلس، يليها إصدار أعضاء مجلس الأمة لائحة حول مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور وعملا بمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 والنظام الداخلي للمجلس، حسب ما تتضمنه الرزنامة.

وكان رئيس مجلس الأمة قد أوضح في مستهل الاجتماع أن مناقشة أعضاء المجلس لمخطط عمل الحكومة “تبقى سانحة أكيدة ومفضلة للتعاطي مع الشأن العام والمرافعة على المكتسبات التي تحققت في عهد الجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وتلك التي ستتحقق إن شاء الله”.

من جهة أخرى، تقرر أيضا خلال نفس الاجتماع إحالة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، وفقا لما أشار إليه المصدر ذاته.