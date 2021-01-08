بن عبد الرحمن: وزارة المالية تسلّم تبليغ إعتمادات الميزانية للمؤسسات والإدارات العمومية

قال وزير المالية أيمن عبد الرحمن، أنه تم تسليم تبليغ إعتمادات ميزانية سنة 2021 لمختلف المؤسسات والادارات العمومية.

وتم تسليم الإعتمادات بمقر وزارة المالية بحضور الأمناء العامون والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والادارات العمومية.

وأكد وزير المالية، أن توزيع الإعتمادات تم تخصيصها بموجب القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 المتضمن قانون المالية لسنة 2021.

ويمثل الإعلان عن إنطلاق السنة وتنفيذ ميزانية الدولة التي تمت لأول مرة خلال الأسبوع الأوّل من شهر جانفي.

وأضاف الوزير، أن هذه العملية تساهم في التحكم أكثر في تسيير ميزانية الدولة ومستوى تنفيذها وكذا مدفوعات الدولة خلال السنة الجارية.

وأوضح الوزير، أنه يمكن عصرنة الحوكمة الميزانياتية والمالية العمومية دون احترام مبدأ السنوية وبرمجة منظمة لعقود التسيير.

وقال أن الظروف التي تعرفها البلاد لم تثبط العزيمة لمواصلة التجسيد التدريجي للاهداف المسطرة والإصلاح الميزانياتي.

وأكد الوزير، أنه تم إعداد ميزانية 2021 في شكل محفظة برامج وتقارير وأولويات بمساهمة موظفي مختلف القطاعات الوزارية.

ودعا في ذات السياق، الموظفين للإطلاع على مختلف مفاهيم هذا النظام الجديد الذي سيتم مباشرة العمل به في المستقبل القريب.

وأفاد بن عبد الرحمن، أن المحاور الكبرى لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2021، تضمنت إعادة هيكلة الأولويات الإقتصادية والإجتماعية للدولة.

مبرزا أن إصلاح الحوكمة الميزانياتية تستلزم ترشيد الوسائل والتحكم في مستوى النفقات والتحكم الأمثل في الوسائل المتاحة والسير الحسن للمشاريع.