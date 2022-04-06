بن عتو: 110 مؤسسة سحبت دفتر الشروط الخاص بمشروع “سولار 1000 ميغاواط”

كشف وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان. أن 110 مؤسسة قامت بسحب دفتر الشروط الخاص بمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية “سولار 1000 ميغاواط”.

وأوضح بيان للوزارة، أنه خلال إستقبال الوزير بن عتو لسفير كندا بالجزائر، مايكل رايان كالان، تطرق زيان إلى هذا المشروع الضخم. الموجه إلى المستثمرين الأجانب والمحليين. الذي أطلقته الجزائر من أجل تركيب 1000 ميغاواط سنويا و 15.000 ميغاواط بحلول عام 2035.

وقال زيان في ذات السياق، أن “110 مؤسسة قد سحبت دفتر الشروط”. مضيفا أن هذا المشروع سيمكن من زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني واعتماد نهج الجزائر الجديدة. مشيرا إلى “آفاق التعاون والشراكة بين الجزائر وكندا. لاسيما في مجال الطاقة الهوائية والهيدروجين الأخضر. وتثمين النفايات والعزل الحراري ونقل البضائع والأشخاص المنخفض الكربون”.

وكما دعا الوزير بن عتو إلى ضرورة تعزيز هذا التعاون من خلال تجسيد مشاريع شراكة تعود بالفائدة على الطرفين. لاسيما من خلال إنشاء مخبر للتصديق على المنتوج الطاقوي. كما بحث الطرفان خلال اللقاء فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقات المتجددة. بالإضافة كذلك إلى القضايا الدولية ذات الإهتمام المشترك مثل مكافحة تغيرات المناخ. مع التأكيد على ضرورة تطوير التعاون في المجالات التي تسمح بتحقيق أهداف حماية المناخ.

من جانبه، أعرب السفير الكندي، الذي يرافقه المفوض التجاري الرئيسي ومسؤولة التنمية الدولية الرئيسية. عن استعداده لتجسيد هذا المسعى وتطوير تعاون أكثر عمقا بين البلدين”. كما أشار إلى إستعداده لتلبية كافة الشروط من أجل تجسيد هذا التعاون الثنائي. من خلال إعتماد الخبرة والمعرفة في مجال الهيدروجين الأخضر. وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والتنقل الكهربائي.

كما أكد السفير الكندي على قناعته بأن التعاون الجزائري الكندي سيزيد من التطور ويكتسب قوة في مجالات الطاقة المستدامة في ضوء الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الجزائر.