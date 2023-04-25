بن عثمان يخوض تجربة جديدة في الدوري الليبي

كشفت إدارة نادي البرانس الليبي عن التعاقد مع المهاجم الجزائري منصور بن عثمان قادما من فريق مولودية قسنطينة.

كما قدّمت إدارة البرانس الليبي الوافد الجديد بطريقتها الخاصة وعبر فيديو في الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

كما قالت “بلاد مليون ونصف مليون شهيد .. وصل منها هداف جديد”.

وينشط فريقه البرانس في دوري الدرجة الأولى في البطولة اللييبية كما يستهدف الصعود إلى القسم الممتاز.

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