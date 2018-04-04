بن عربية للاعبي “الخضر” :”التتويج بالكان أولى من التأهل للمونديال”

إعتبر الدولي الجزائري السابق، علي بن عربية، بأن المنتخب الوطني يمتلك كل مقومات النجاح على مُستوى العالي ولكنها غير مُستغلة.

وقال في تصريحات لقناة “SFR SPORT” :”لاعبو الخضر وقبل سعيهم الدائم للتأهل للمونديال، عليهم إهداء الجزائر لقب كأس أمم إفريقيا”.

ليُضيف :”الجزائر لم تتوّج بالكان سوى مرة واحدة، وعلينا أن نتحصل على اللقب لنظهر بأننا بلد كبير على الساحة القارية”.

وإختتم :”أريد أن أقدم شيئا ما للخضر، ليس كمدرب، لأنه موجود حاليا، ولكن من ناحية “المناجمانت” والتنسيق مع اللاعبين المُحترفين”.