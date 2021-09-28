بن عربية يُفضل ثلاثي باريس سان جيرمان على محرز

صدم اللاعب الدولي الجزائري السابق “علي بن عربية” جميع محبي رياض محرز قبل مواجهة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي الجارية حاليا.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية كشفت صبيحة اليوم الثلاثاء التشكيلة المثالية التي اختارها “علي بن عربية” لمواجهة البياسجي والسيتي.

التشكيلة المثالية للفريقين التي اختارها بن عربية ضمت في القاطرة الأمامية الثلاثي نيمار، كيليان مبابي وليونيل ميسي.

ولم يضع لاعب السيتي السابق إسم مواطنه في التشكيلة المثالية واضعا نفسه في مأزق كبير بالنظر لشعبية محرز لدى الجزائريين.