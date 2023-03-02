بن عروس يبدي فخره بملاقاة محرز

عبّر لاعب نادي بريستول سيتي، أيمن بن عروس، ذو الأصول الجزائرية، عن فحره بملاقاة الدولي الجزائري رياض محرز، نحم مانشستر سيتي.

ونشر بن عروس، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تغريدة عقب المواجهة التي جمعتهم، بالسيتي، لحساب كأس الاتحاد، قال فيها.

“سعدت بملاقاة الشخص الذي نشأت وأنا أتابعه بإعجاب”، في إشارة منه للدولي الجزائري رياض محرز.

كما أرفق أيمن بن عروس (19 عاما)، هذه التغريدة بصورة تجمعه بمحرز، الذي سلمه قميصه بإمضائه الشخصي.

يذكر أن محرز ساهم بتمريرة حاسمة، في فوز السيتي، بثلاثية نظيفة، على نادي بريستول، وتأهلهم للدور المقبل من كأس الاتحاد.