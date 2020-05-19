بن عطية :”عشت نفس سيناريو محرز وحرفوا كلامي عن الجزائر”

عاد النجم المغربي مهدي بن عطية، للتطرق لتصريحات رياض محرز، وتحريفها عن معناها الأصلي بغرض إحداث فتنة بين الجزائريين والمغاربة.

وقال اللاعب الأسبق لروما في بث مُباشر على “إنستغرام” :”ما يعيشه محرز حاليا، سبق وأن حدث معي بعد الكان الأخيرة”.

وواصل :”لم أنتقد الجزائر أبدا، على العكس لقد رشحتهم قبل إنطلاق المنافسة للوصول للقب ورياض سخر مني حينها”.

وأردف :”كيف أنتقد الجزائر وأنا أمتلك جزائريين في العائلة، وأتحدث دائما مع بن ناصر وياسين براهيمي”.

وختم :”لقد تحدثت عن الكرة المُقدمة، ولم أقصد أي شيء آخر، ولكن تصريحاتي تم تأويلها”.