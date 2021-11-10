بن عطية في تصريح ناري: “محرز مع الجزائر رائع ..وفي المغرب لا نملك لاعبين كبار”

كشف مدافع منتخب المغرب مهدي بن عطية عن التفاصيل الصغيرة التي تحدث الفرق بين منتخب الجزائر والمغرب. في ظل إمكانية حصول مواجهة بين الغريمين.

وقال بن عطية في حديث لـ “بين سبورت” نشره موقع “أفريك سبور”: “محرز عندما إحتاجته الجزائر كان هناك، إنه لاعب رائع. من المهم أن يكون لديك لاعبون رائعون، هم الذين يجعلونك تفوز بمباريات معقدة”.

وعند مقارنة محرز ببقية اللاعبين في منتخب المغرب. قال بن عطية “في المغرب لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، لكن لا يوجد لاعبين كبار”.

وختم عن عدم إمتلاك أسود الأطلس لمهاجمين مثل محاربي الصحراء. قال مدافع بايرن سابقا “ليس لدينا مهاجم يسجل أكثر من 35 هدفا في الموسم و يخرجك من المشاكل”.

يذكر، أن محرز تواجد ضمن قائمة TOP 6 كأفضل هداف في رابطة الأبطال إلى جانب لاعبين مثل لفاندوفسكي ورونالدو.