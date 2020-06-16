بن عطية :”والدتي جزائرية ولهذا السببت إخترت اللعب للمغرب”
كشف قائد المنتخب المغربي، مهدي بن عطية بأن والدته جزائرية، ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة له لتمثيل الخضر دوليا.
وصرّح
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