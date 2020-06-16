بن عطية :”والدتي جزائرية ولهذا السببت إخترت اللعب للمغرب”

الرياضة
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بن عطية :”والدتي جزائرية ولهذا السببت إخترت اللعب للمغرب”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف قائد المنتخب المغربي، مهدي بن عطية بأن والدته جزائرية، ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة له لتمثيل الخضر دوليا.

وصرّح


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