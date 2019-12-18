بن عطية يكشف حقيقة “غوارديولا” ويُوجه رسالة مُشفرة لـ “محرز” !

كشف المغربي مهدي بن عطية عن حقيقة المدرب الإسباني “بيب غوارديولا”، والذي أشرف عليه لما كان مدربا لـ “بايرن ميونيخ”.

وقال “بن عطية” في تصريحات خاصة لـ “RMC”: “غوارديولا مدرب رائع تكتيكيا، لكن لديه علاقة سيئة مع اللاعبين”.

وأضاف: “لقد قال لي أنه قام بالتعاقد معي من أجل هذه الصفات وطالبني باللعب بالشكل الذي يريده ولن يعلمك الكثير من الأمور”.

وتابع: “لقد فاجأني بهذا الأمر بل قال لي أنت هنا من أجل اللعب بالطريقة التي أريدها وليس من أجل أن نكون أصدقاء”.

في حين ختم كلامه: “لقد صارحته وقلت له الحقيقة وواجهته قائلا أسمع أنت جلبتني مقابل 30 مليون أورو ولدي كل الإمكانيات من أجل اللعب وليس للجلوس على دكة البدلاء”.

وعلى “رياض” أن يأخذ تصريحات “بن عطية” وأن يظهر شخصيته أمام تعنت وتهميش “غوارديولا”.