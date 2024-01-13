بن عكنون يفرض التعادل أمام سطيف وإتحاد بسكرة تخيب أمام البيض  

خيب فريق وفاق سطيف مجددا، اليوم السبت، في مباراته أمام نجم بن عكنون بعد التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

و فرض نجم بن عكنون التعادل أمام الخصم السطايفي رغم فارق المستوى على الورق وإجراء المباراة بملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف.

كما فرض مولودية البيض التعادل أمام نادي إتحاد بسكرة، رغم الوضعية الصعبة التي يجتازها النادي بعد الحادث المرور الأليم.

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