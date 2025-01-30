بن علاوة يفوز بعهدة أولمبية جديدة على رأس الاتحاد الجزائري للتايكواندو

فاز يزيد بن علاوة، بانتخابات رئاسة الاتحاد الجزائري للتايكواندو، الخاصة بالعهدة الأولمبية الجديدة (2025-2028).

وعقدت أمس الأربعاء، أشغال الجمعية العامة الانتخابية، بمقر اللجنة الاولمبية الجزائرية ببن عكنون، أين أعيد أعيد انتخاب يزيد بن علاوة، حسب (و.أ.ج).

ومن مجموع 38 مصوتا، نال بن علاوة، 35 صوتا لصالحه، مقابل ثلاثة أصوات (لا)، أمام حضور ممثل وزارة الرياضة، محضر قضائي، ممثل مصالح الرياضات العسكرية، وأعضاء الجمعية العامة.

وتم أيضا خلال أشغال هذه الجمعية الانتخابية، بانتخاب نكتب تنفيذي جديد، يضم ثمانية أعضاء، من بينهم سيدة واحدة.

وتضمن المكتب الجديد للاتحادية الجزائرية للتايكواندو، الخاص بالعهدة الاولمبية (2025-2028)، أسماء كل من:

منصب الرئيس: يزيد بن علاوة

المكتب التنفيذي :

1- العمري مصطفى

2- رمعون كمال

3- بسكري عبد المالك

4- زتوش حسين

5- عجمي مريم

6 - مجدوب نذير

7- ريول بوزيد

8- جعفر جبار رياض