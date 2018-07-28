بن علة: أنا مواطن يواجه المجرمين وليس متظاهرين سلميين

كشف بن علة المعاون السابق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لا يعتبر نفسه قد إرتكب مخالفات بموجب القانون.

إضافة، وأنه يعتبر نفسه مواطنا يواجه المجرمين وليس متظاهرين سلميين.

واوضح بن علة خلال نزوله ضيفا على قناةtf1 الفرنسية”خلال الاحتجاجات اندست مجموعة من المجرمين وحاولوا الاعتداء على الشرطة بالقاء مواد حارقة.

وانه تصرف كمواطن يلقي القبض على المجرمين، ولم يعتدي بالضرب على المتظاهرين، كما زعمت وسائل الإعلام

كما شكك بينالا في مصداقية الفيديوالذي عرضته صحيفة “لومند الفرنسية”مؤكدا إلى أنه حذف منه مشاهد لمتظاهرين يعتدون على قوات الامن.

وقد تم تسريع المشاهد ليظهروكأنه يضرب أحد المتظاهرين على عنقه، من جهة أخرى نفى المساعد السابق لماكرون أنه فعل ذلك،

وهناك مؤامرة تحاك ضده من خلال تفجير القضية كما إعتبرها خيانة ومؤامرة موجهة للرئيس.

مضيف أن الرئيس الفرنسي “ماكرون لم يكن على علم يما حدث في ماي”.

حيث انه “حصل على العقاب المناسب لذلك الخطأ بالتعامل مع المتظاهرين كرجل امن وليس مراقب.

وتم ايقافه عن العمل واحتجازه لمدة يومين ويشعر انه يعيش حالة من الذل والمهانة.