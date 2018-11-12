بن علجية: “خرجت من الباب الواسع في شبيبة القبائل”

أكد المستقدم الجديد لنادي مولودية الجزائر، مهدي بن علجية، أنه خرج من الباب الواسع في فريقه السابق شبيبة القبائل.

وصرح بن علجية، لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لي أقول أنني خرجت من باب واسع جدا من شبيبة القبائل، لأن محبة الأنصار لا تقدر بثمن”.

وأضاف: “عرفت رجالا كثر في منطقة القبائل، خلال الفترة التي قضيتها في الشبيبة، و “خلاص المكتوب” بيننا”.

وبخصوص شريف ملال، أكد مهدي بن علجية: “كلام ملال، لم يضرني بشيء، أنا إبن عائلة، وأحترم الأشخاص الأكبر مني سنا”.

وجاءت تصريحات مهدي بن علجية، خلال مشاركته في أول حصة تدريبية له رفقة فريقه الجديد مولودية الجزائر، الذي وقّع معه عقدا لمدة موسمين.