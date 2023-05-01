بن علي: “التحاقي بالجزائر أغضب مسؤولي نانت وعليهم احترام خياراتي”

كشف لاعب المنتخب الوطني، لفئة أقل من 17 سنة، يونس بن علي، عن تفاصيل مثيرة بخصوص قرار التحاقه بالخضر، مبرزا بأن الخطوة أغضبت مسؤولي ناديه الفرنسي نانت.

وخلال ندوة صحفية نشطها صبيحة اليوم الاثنين، عشية لقاء الجولة الثانية من “كان” أقل من 17 سنة أمام السنغال، قال بن علي: “ألعب منذ أن كنت صغيرا في نادي نانت..أحب هذا النادي إنه فريق القلب، ولكن الآن أنا هنا لتمثيل بلدي”.

كما أوضح بن علي، بأنه يفتخر بتمثيل الجزائر، مُشيرا إلى أن الاستدعاء للمنتخب ليس أمرا متاحا للجميع.

قبل أن يصف قراره بـ “الصائب” مضيفا: “صحيح لم نتفق على بعض الأمور، بعدما قررت الالتحاق بالجزائر، لكن لم أقم بأشياء سيئة.. اخترت الجزائر ولا بد عليهم احترام هذا القرار”.