بن علي: “مباراة المغرب بمثابة نهائي ونسعى فيها لضمان تأشيرة المونديال”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر يونس بن علي، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، بأن مباراتهم المقبلة امام المغرب بمثابة النهائي.
وصرح بن علي، لتلفزيون “النهار”: “تنتظرنا مباراة كبيرة ضمن الربع نهائي للكان، والتي نسعى فيها للظفر بتأشيرة المشاركة في المونديال”.
كما أضاف لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما: “نتواجد في تركيز، وعزيمة كبيرتين، كما نعوّل على دعم الجماهير لتحقيق التأهل”.
وتابع يونس بن علي: “سنخوض هذه المبارة مثل النهائي، وسنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ هدفنا في هذه الدورة”.
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