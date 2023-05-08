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الرياضة

بن علي: “مباراة المغرب بمثابة نهائي ونسعى فيها لضمان تأشيرة المونديال”

بقلم كريم تيغرمت
بن علي: “مباراة المغرب بمثابة نهائي ونسعى فيها لضمان تأشيرة المونديال”
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اعتبر يونس بن علي، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، بأن مباراتهم المقبلة امام المغرب بمثابة النهائي.

وصرح بن علي، لتلفزيون “النهار”: “تنتظرنا مباراة كبيرة ضمن الربع نهائي للكان، والتي نسعى فيها للظفر بتأشيرة المشاركة في المونديال”.

كما أضاف لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما: “نتواجد في تركيز، وعزيمة كبيرتين، كما نعوّل على دعم الجماهير لتحقيق التأهل”.

وتابع يونس بن علي: “سنخوض هذه المبارة مثل النهائي، وسنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ هدفنا في هذه الدورة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/yckOv
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