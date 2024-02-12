بن عمروش: “المنتخب الوطني للفوت صال بحاجة لعمل كبير”

شدد مدرب المنتخب الوطني للفوت صال، نور الدين بن عمروش، على ظرورة مضاعفة المجهودات، قبل المطالبة بالنتائج، مؤكدا بان عمل كبير لازال ينتظرهم.

وصرح بن عمروش، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أتقل باستمرار إلى الجزائر لمتابعة مباريات البطولة”.

كما أضاف: “بطولتنا المحلية في طريق التطور، لكن هناك نقص في التكوين لدى اللاعبين، بالإضافة للمدربين”.

وتابع نور الدين بن عمروش: “لازال هناك عمل كبير ينتظرنا، ونحن هنا من أجل القيام بذلك، لكن لا يجب المطالبة بالنتائج في الوقت الحالي، كون ذلك غير ممكن”.

وجاءت هذه التصرحات من الناخب نور الدين بن عمروش، عقب تضييع المنتخب الوطني للفوت صال، فرصة التأهل إلى نهائيات كأس امم إفريقيا 2024.