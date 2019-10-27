بن عمروش: “حظوظنا في التأهل لازالت قائمة”

أبدى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات، نور الدين بن عروش، أمله في قدرة أسباله على تحقيق التأهل لكأس أمم إفريقيا رغم خسارته أمام منتخب ليبيا.

وصرح نور الدين عمروش، لتلفزيون “النهار”: “هذا المنتخب تكون قبل شهرين ونصف، ورغم فارق الثلاثة أهداف، إلا أن حظوظنا لازالت قائمة”.

وأَضاف: “إلى غاية انطلاق مباراة العودة المقررة بمصر، أعتبر أن حظوظ المنتخبين تبقى متساوية، وسنواصل العمل تحسبا لهذه المباراة”.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات، إنهزم أمس السبت، أمام نظيره الليبي بنتيجة 5-2، ضمن مباراة الذهاب، من تصفيات كأس أمم إفريقيا.