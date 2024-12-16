بن عمروش يستدعي عشرين لاعبا لتربص المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات

وجّه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات، نور الدين بن عمروش، الدعوة لعشرين لاعبا. من أجل المشاركة في التربص التحضيري المقبل.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم. سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات تربصاً تحضيرياً في الفترة بين 16 و19 ديسمبر الجاري.

كما أوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن هذا التربص التحضيري، من المقرر اجراؤه بالجزائر العاصمة.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تلقوا دعوة الناخب الوطني نور الدين بن عمروش، الأسماء التالية: