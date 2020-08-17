بن عمر: “اتصلت بجابو للالتحاق بمولودية وهران”

كشف عضو مجلس إدارة مولودية وهران، سليمان بن عمر، اتصاله بنجم مولودية الجزائر عبد المؤمن جابو، لضمه للحمراوة، ضمن الميركاتو الصفي الجاري.

وصرح سليمان بن عمر، لتلفزيون “النهار”: “مولودية وهران فريق كبير، وهو بحاجة حاليا لبعض النجوم في تشكيلته”.

وأضاف: “اتصلت مؤخرا، شخصيا بوكيل أعمال عبد المؤمن جابو، لكن للأسف، أعلمني أن هذا الأخير جدد لمودية الجزائر، قبل 10 دقائق من اتصالي به”.

وتابع سليمان بن عمر: “شخصيا اقترحت معز بوعكاز، كمدرب جديد للفريق، وأنا متأكد أنه سيكون هناك مفاجآت في مولودية وهران، لأن محياوي، أبان على نية كبيرة للعمل بكل جدية”.