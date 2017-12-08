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بن عمر: “بن سمرة ماهوش حداد باش يحبسني من الحراش”

الرياضة
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بن عمر: “بن سمرة ماهوش حداد باش يحبسني من الحراش”
بقلم كريم.تيغرمت

رد مساعد مدرب اتحاد الحراش حسان بن عمر، على التصريحات الأخيرة للرئيس بن سمرة، الذي أعلن إقالة هذا الأخير.

وقال بن عمر لإذاعة “البهجة”: “بن سمرة ليس حداد حتى ينهي مهامي أنا وناصر بشوش في اتحاد الحراش”

وأضاف: “بن سمرة لم يأت إلى الحراش بأمواله الخاصة مثل حداد، وما صرح به بخصوصنا لا أساس له من الصحة”

وتابع بن عمر: “المشكل في الحراش ليس مشكل مساعدي المدرب أو اللاعبين، الكل يعلم أن المشكل هو مشكل أموال فقط”

وختم قائلا: “على الجميع التحرك لإخراج الفريق من الوضعية الحالية، لأنه من غير المعقول أن تستمر الأمور على حالها”.  

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