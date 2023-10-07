بن عنتر يتأهل إلى البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية

تمكن البطل الجزائري خير الدين بن عنتر من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى البطولة العالمية للمنتخبات المقررة بالرياض السعودية ممثّلا لمنتخب الجزائر.

وقالت اللجنة الرياضة والأولمبية عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، اليوم السبت، أن البطل الجزائري سيكون ممثل للمنتخب الوطني الجزائري بعدما أحرز تأهلا في الرياضات الإلكترونية street fighter 6.

وفاز ممثل المنتخب الوطني بـ 5 مباريات من أصل 5 مباريات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة العالمية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti