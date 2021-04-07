بن عومر: “جاهز للاستقالة من مجلس الأمة لتسيير كرة القدم الجزائرية”

الرياضة
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بن عومر: “جاهز للاستقالة من مجلس الأمة لتسيير كرة القدم الجزائرية”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الرئيس السابق للفاف، برحال بن عومر عزمه على الترشح للعودة من جديد لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وصرح بن عومر، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أنا جاهز للعودة إلى تسيير كرة القدم الجزائرية”.

وأضاف: “يجب أن لا ننسى أنني حالبيا عضو مجلس الأمة، والقوانين واضحة، لا تسمح لي بالترشح وانا في منصبي الحالي”.

وأردف: “إذا تلزم الأمر أنا جاهز لتقديم استقالتي من مجلس الأمة من أجلس تسيير كرة القدم الجزائرية”.

وتابع برحال بن عومر: “سأقدم ملف ترشحي بمقر اللاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم غد الخميس”.


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