بن عيادة:”الحمد لله على الفوز التاريخي على الأهلي المصري”

ثمن مدافع شباب بلوزداد، حسين بن عيادة، فوز فريقه المحقق أمام الأهلي المصري، في إطار الجولة الرابعة لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح المدافع الدولي، بن عيادة، في هذا الصدد لموقع “العربي الجديد”:”الحمد لله على الفوز التاريخي على الأهلي المصري، الذي أعدنا به الاعتبار لأنفسنا والكرة الجزائرية”.

وأضاف المتحدث:”كنا قد تأثرنا كثيراً بعد الهزيمة القاسية، التي تعرضنا لها في القاهرة، وبسبب ذلك عشنا أسبوعاً صعباً من جميع الجوانب”.

وأضاف اللاعب السابق لنادي النجم الساحلي التونسي: “كنا نتحدث بيننا نحن اللاعبين عن ضرورة التعويض والتدارك، والحمد لله قدمنا لقاءً بطولياً أمس. وكنا أفضل بكثير من الأهلي، وضيّعنا فرصاً بالجملة، والحظ ابتسم لنا. بعد كل الذي ما بذلناه من مجهودات، واستطعنا التسجيل في الوقت بدل الضائع وتحقيق الفوز”.

وأوضح ذات المتحدث:”الفضل يعود إلى المدرب عبد القادر عمراني، الذي قرأ لقاء العودة جيداً، من دون أن ننسى وقفة الجماهير الذين قدموا بقوة رغم نتيجة مقابلة الذهاب، وظلوا يدعمون التشكيلة، رغم انتهاء الوقت الأصلي. هذا الفوز مُهدى لهم، ونعدهم بمواصلة العمل واقتطاع ورقة التأهل”.

وختم حسين بن عيادة تصريحاته بالحديث عن حظوظ شباب بلوزداد في التأهل إلى الدور ربع النهائي، قائلاً: “التأهل سيُحسم بنسبة كبيرة في جنوب أفريقيا، وعلينا ألا نخسر على الأقل أمام أورلاندو بيراتس”.