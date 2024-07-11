بن عيادة :”أطلب من أنصار شباب بلوزداد مساندتنا في المنافسة الإفريقية”

طلب مدافع شباب بلوزداد حسين بن عيادة من أنصار الفريق المساندة إلى أخر رمق من المنافسة الإفريقية التي ستبدأ قريبا.

وقال بن عيادة في تصريحه، خلال حفل التتويج بكأس الجمهورية بفندق الأوراسي اليوم الخميس، “رسالتي إلى الأنصار واضحة هي مساندتنا لأن العام لا يزال طويلا، صحيح أن خيبنا الأنصار في البطولة لكن عرفنا كيفية رد الاعتبار في الكأس”.

كما أضاف إبن مدينة وهران “خيبنا الأنصار كذلك في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، لكن نعدهم بأن نقدم ما علينا و نواصل على تقديم المستويات الكبيرة”.

وكان الفريق البلوزدادي قد تعرف على خصمه في البطولة الإفريقية اليوم الخميس، حيث سيشرع في المسابقة بمواجهة أسي ليوبار الكونغولي.

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