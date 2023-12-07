بن عيادة: “سأعمل لاقناع بلماضي قبل كشفه عن قائمة المنتخب الوطني”

أكد المدافع حسين بن عيادة، لاعب شباب بلوزداد، عزمه على اقناع الناخب الوطني جمال بلماضي، للتواجد ضمن قائمته المعنية بخوض “كان 2023”.

وصرح بن عيادة، في هذا الخصوص، لموقع “العربي الجديد: “مازال أمامنا 6 لقاءات قبل الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني”.

وأضاف مدافع شباب بلوزداد: “سأعمل على تقديم أفضل ما لدي في المباريات المقبلة، لإقناع المدرب جمال بلماضي”.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة قائمته الموسعة للاعبين المعنيين بالمضاركة في كاس أمم إفريقيا 2023 بساحل العاج”.