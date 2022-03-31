بن عيادة عقب صدمة الكاميرون:”أنا في كابوس”

بعث النجم الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، رسالة مؤثرة للجزائريين عقب ضياع حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

مدافع فريق النجم الساحلي التونسي نشر رسالة مُطولة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

حيث قال:”أنا في كابوس، آسف أيها الجمهور الرائع على الخسارة أمام المنتخب الكاميروني، كانت قاسية جدا ومن الصعب تقبلها”.

كما أضاف:”شكرا لكم جميعا.. حقا أنتم أعظم شعب، شكرا على دعمكم ووقوفكم معنا في الربح والخسارة”.

قبل أن يختم:”أريد أن أشكر كذلك الكوتش جمال بلماضي صانع الإنجاز والإعجاز وجميع اللاعبين على جهودهم والأداء الذي قدموه خلال هذه التصفيات، أقول لهم أنا فخور أنني لعبت معكم، سنعود أكثر قوة بإذن الله”.