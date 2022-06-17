بن عيادة في طريقة للالتحاق بنادي سعودي !

كشف موقع “ديزاد فووت” أن اللاعب الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، يقترب من مُغادرة فريقه النجم الساحلي التونسي.

حيث ينتظر ابن مدينة وهران، انقضاء مرحلة “البلاي أوف” بالبطولة التونسية نهاية شهر جوان لترسيم رحيله.

كما يتواجد بن عيادة في اتصالات مع بعض الأندية السعودية رغم ارتباطه بعقد مع “ليتوال” إلى غاية جوان 2023.

قبل أن يختم أن من بين الأندية السعودية المُهتمة ببن عيادة، هناك نادي يلعب الأدوار الأولى في انتظار القرار النهائي خلال الأيام القادمة.

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