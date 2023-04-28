بن عيادة في مهمة التدارك والتأهل لنصف نهائي رابطة الأبطال

يواجه الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، اليوم الجمعة، رفقة فريقه الوداد الرياضي المغربي، الخصم سيمبا التنزاني.

برسم مواجهة العودة في إطار منافسة رابطة أبطال إفريقيا، والتي سيحتضنها ملعب محمد الخامس، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

يجدر للإشارة، شارك لاعب الخضر بن عيادة، في مواجهة الذهاب، طيلة التسعين دقيقة، وإنهزم رفقة فريقه الوداد بهدف لصفر.