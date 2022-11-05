بن عيادة لاعب الشهر في ناديه الوداد الرياضي
بقلم النهار أونلاين
توج الدولي الجزائري حسين بن عيادة، بجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر، بناديه الوداد الرياضي المغربي.
كما أعلن الوداد المغربي، عبر تويتر، في تغريدة أمس الجمعة عن تتويج لاعب الخضر بن عيادة، بالجائزة، بعد تألقه الملفت في البطولة المغربية.
ويجدر للإشارة، شارك بن عيادة في 8 لقاءات مع ناديه المغربي بمعدل 662 دقيقة في كل المنافسات، وأصبح قطعة أساسية في فريقه.
🥁 𝐇𝐨𝐮𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐚𝐲𝐚𝐝𝐚 has been named as Wydad AC’s Player of the Month for 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟐. 👏 #DimaWydad pic.twitter.com/4wcSbqkV5a
— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) November 4, 2022
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