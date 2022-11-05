بن عيادة لاعب الشهر في ناديه الوداد الرياضي

توج الدولي الجزائري حسين بن عيادة، بجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر، بناديه الوداد الرياضي المغربي.

كما أعلن الوداد المغربي، عبر تويتر، في تغريدة أمس الجمعة عن تتويج لاعب الخضر بن عيادة، بالجائزة، بعد تألقه الملفت في البطولة المغربية.

ويجدر للإشارة، شارك بن عيادة في 8 لقاءات مع ناديه المغربي بمعدل 662 دقيقة في كل المنافسات، وأصبح قطعة أساسية في فريقه.